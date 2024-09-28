Irakçi: Netanyahu ve çetesi yargılanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu ve Filistin’ konulu toplantısında yaptığı konuşmada, "BM Konseyinin harekete geçmemesi dünyayı daha fazla felakete sürüklüyor. Siyonist rejimin Gazze'de, Lübnan'da ve başka yerlerde işlediği suçlardan konsey üyeleri ve aslında tüm BM sistemi sorumlu tutulacak. Netanyahu ve onun suç çetesi tutuklanmalı ve işlediği en iğrenç suçlardan dolayı yargılanmalıdır" dedi.

İsrail'in saldırganlığının ABD'nin askeri ve siyasi desteğine dayandığını ve Siyonist rejimin Gazze'de kullandığı silah ve mühimmatın büyük kısmını Amerikan silahları oluşturduğunu belirten Irakçi, bu nedenle ABD’nin, İsrail'in her alanında suç ortağı olduğunu söyledi.

Bakan Irakçi "ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve diğerleri sadece suçluları yatıştırmaya çalışırken, dünya bu olayı öfke ve tiksinti içinde izlemekte. Sonuçta uluslararası toplumunun insan hakları iddialarınızın samimiyetine inanmasını bekliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Irakçi, "Güvenlik Konseyi hemen harekete geçmeli ve İsrail rejiminin, 80 yıldır acımasızca baskısı altında kalan bir ulusu yok etme yönündeki planını durdurmalıdır" şeklinde konuştu.