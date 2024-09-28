İran Meclis Başkanı Galibaf'tan Lübnan'a dayanışma mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı’na gönderdiği bir mesajda, sahte ve gaspçı Siyonist rejimin suçlarını kınayarak, İslami Şura Meclisi’nin başta Seyyid Hasan Nasrullah olmak üzere direniş cephesine tam destek verdiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Galibaf’ın mesajı şöyle:

“Gazze'de yaşanan vahşi soykırımın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar ve Lübnan'ın mazlum halklarının hedef alınması, acımasız Siyonist rejimin devlet terörizminin ve tüm insan hakları yasalarını görmezden gelmesinin göstergesidir.

İran İslami Şura Meclisi, bu vahşi eylemleri şiddetle kınayarak, bu tür insanlık dışı eylemlerin devamını insanlığa, bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarına karşı bir felaket olarak değerlendiriyor.

Ne yazık ki dünya, çoduk katili İsrail rejiminin suçlarının hiçbir ahlaki ve insani sınır tanımadan sözde insan hakları savunucularının ve uluslararası forumların sessizliği sayesinde devam ettiğine tanık oluyor.

İslami Şura Meclisi sahte ve gaspçı Siyonist rejimin suçlarını kınayarak, başta Seyyid Hasan Nasrullah olmak üzere direniş cephesine tam desteğini ilan ediyor.

Bu savaşın kesin kazananı direniş ekseni ve Hizbullah olacaktır. Lübnan halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ilan ediyor İsrail saldırılarında şehit olanların yakınlarına başsağlığı ve yaralılar için ise acil şifalar diliyoruz.”