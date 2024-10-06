Düşmanlar ülkemizin bağımsızlığına zarar veremezler

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran halkının Cuma günü bir kez daha destan yazdığını belirterek, “Böyle bir ülkenin düşmanaları ülkemize karşı maceracılık arasa bile, bağımsızlığımıza, milli onurumuza, ülkenin genel gidişatına zarar veremezler” dedi.

Galibaf, “Devrim Lideri’nin açıklamalarından yola çıkarak anlaşmazlık çıkarmanın düşmanın politikası olduğunu hepimiz vurgulamalıyız. Toplumun bireyleri arasında, hükümet ile millet arasında, İslam toplumunda gruplar ve partiler arasında, milletler ile İslami hükümetler arasında anlaşmazlık ölümcül bir zehirdir” ifadesini kullandı.

Galibaf, “Şehit Heniyye’yi şehit eden işgalci suçlu, Şehit Nasrullah’ı da şehit etmiştir. Onlar Şii ve Sünni ile insanlıkla, namusla ve barışla düşmandırlar. Dolayısıyla birliğin güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.