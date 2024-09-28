Irakçi New York ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bir değerlendirme rapor üzerinden son iki günde New York'ta yaptığı görüşmelerini değerlendirdi.

Değerlendirme Raporunun metni şu şekilde:

"Geçtiğimiz iki gün içerisinde, BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Ortadoğu ve Filistin’ konulu çok sayıda üst düzey toplantıda çok taraflı diplomasi kapasitesini kullanarak, eleştiri ve ifadelerde bulundum. Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğinin azalması endişesini dile getirerek, Gazze'de devam eden soykırım dehşetinin çok fazla konuşulduğunu ancak bunu durdurmak için tek bir adım bile atılmadığını belirttim.

ABD'yi İsrail'in her alanda suç ortağı olarak nitelendirdim ve Siyonist rejimin dün Beyrut'un güneyine ABD'nin gönderdiği askeri silahları kullanarak yaptığı canice saldırıyı Siyonistler ile Beyaz Saray arasındaki işbirliğinin sonuçlarının bir parçası olarak değerlendirdim.

Hitler'den farki olmayan Siyonist kana susamış canavarın durdurulması için kararlı ve acil küresel eylem gerekliliğini bir kez daha vurguladım ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin eylemsiz kalmasını Siyonist savaş makinesini daha fazla felakete sürükleyeceğini belirttim.

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından ayrıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundum.

Bunun yanı sıra BRICS grubu, Asya İşbirliği Diyalog Forumu, Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi, ASEAN üyesi ülkeler ve ECO örgütü üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının beş toplantısında bölemizin gelişmeleri ile ilişkin İran’ın yaklaşımını açıkladım.

Ayrıca Irak, Umman, Ermenistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Güney Kore, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Kıbrıs, Burkina Faso, Brunei’den mevkidaşlarımla da bir araya gelerek son gelişmeleri ele aldım.

Son olarak Lübnan halkına ve hükümetine başsağlığı dilerim, ve İran’ın Lübnan halkının yanında olacağını vurgulamak isterim."