  1. Dünya
  2. Ortadoğu
29 Eyl 2024 09:14

İsrail ara vermeden Gazze'deki saldırılarına devam ediyor

İsrail ara vermeden Gazze'deki saldırılarına devam ediyor

Siyonist rejimin savaş uçakları, Gazze şehrinin merkezinde 1, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 2 eve hava saldırısı düzenledi.

Siyonist rejimin savaş uçakları, Gazze şehrinin merkezinde 1, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 2 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 586 Filistinlinin şehit olduğunu, 96 bin 210 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

News ID 1920538

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler