İsrail'in saldırdığı Lübnan'da şehit sayısı 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist saldırıları sonucunda şehit sayısının 558'e ve yaralı sayısının 1835'e yükseldiğini belirtti.

Firas el-Ebyad, “Düşmanın askeri hedefleri vurduğunu söylemesi yalandır. Şehit olan ya da yaralananların tamamı olmasa da çoğunluğu sivillerden oluşuyor” dedi.

El-Ebyad, “İsrail düşmanının vahşi saldırıları sonucu çok sayıda sağlık personeli de şehit oldu. El Kaim bölgesinde 7'si çocuk olmak üzere 55 kişi şehit oldu. Bu bölgedeki yaralı sayısı ise 66’ya ulaştı” ifadesini kullandı.