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24 Eyl 2024 14:36

İsrail'in saldırdığı Lübnan'da şehit sayısı 558'e yükseldi

İsrail'in saldırdığı Lübnan'da şehit sayısı 558'e yükseldi

Siyonist rejimin Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere şehit olanların sayısı 558'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist saldırıları sonucunda şehit sayısının 558'e ve yaralı sayısının 1835'e yükseldiğini belirtti.

Firas el-Ebyad, “Düşmanın askeri hedefleri vurduğunu söylemesi yalandır. Şehit olan ya da yaralananların tamamı olmasa da çoğunluğu sivillerden oluşuyor” dedi.

El-Ebyad, “İsrail düşmanının vahşi saldırıları sonucu çok sayıda sağlık personeli de şehit oldu. El Kaim bölgesinde 7'si çocuk olmak üzere 55 kişi şehit oldu. Bu bölgedeki yaralı sayısı ise 66’ya ulaştı” ifadesini kullandı.

News ID 1920401

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