ABD'den İran’a iade edilen tarihi eserler görücüye çıkarıldı

ABD’den İran’a iade edilen Ahameniş tabletleri Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın katıldığı bir törenle görücüye çıkarıldı.

Söz konusu tarihi eserler yarından itibaren halkın ziyaretine açılacak.

1932 ile 1935 yılları arasında Persepolis kompleksinde keşfedilen bu tabletler bir anlaşma kapsamında Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nde incelenmek üzere ABD’ye gönderilmişti.

Tabletlerin bir kısmı 1949, bir kısmı da 1972'da ülkeye iade edilmişti.

Ahamenişler İmparatorluğu dönemine ait 1783 tarihi tablet, 2019’da Tahran'a getirilmişti.

Şu ana kadar 6 bin 868 eser İran'a iade edilmiştir ve geri kalanları ise belirli bir süre içerisinde iade edilecektir.