Aksaray'da otobüs kazası: 6 ölü, 25 yaralı

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Türkiye'nin Aksaray ilinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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