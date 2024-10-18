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18 Eki 2024 09:44

Aksaray'da otobüs kazası: 6 ölü, 25 yaralı

Aksaray'da otobüs kazası: 6 ölü, 25 yaralı

Türkiye'nin Aksaray ilinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

News ID 1921047

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