Aksaray'da otobüs kazası: 6 ölü, 25 yaralı

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.