Mısır'da turistleri taşıyan araç devrildi: 43 yaralı

Russia Today’e göre, Mısır’da, Şarm El-Şeyh-Kahire kara yolunda turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında 2 İngiliz, 21 Rus, 9 İtalyan ve 11 Türk turistler de bulunduğu 43 kişi yaralandı.

İlk bilgilere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Dün cumartesi günü de Mısır’ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde tren kazası meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.