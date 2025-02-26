Tayland'da otobüs devrildi: En az 18 ölü

France 24’e göre, Tayland'ın doğusunda bir otobüsün devrilerek vadiye düşmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medya, bu otobüsün, iki katlı iki başka otobüsle birlikte hükümet yetkililerini taşıdığını ve Bangkok'un doğusuna saha incelemesine gittiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, kazanın meydana geldiği sırada otobüste 49 yolcu bulunduğunu, 17 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazadan yaralı kurtulan diğer yolcular ise hâlâ hastanede tedavi görüyor.