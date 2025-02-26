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26 Şub 2025 09:25

Tayland'da otobüs devrildi: En az 18 ölü

Tayland'da otobüs devrildi: En az 18 ölü

Tayland'da bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

France 24’e göre, Tayland'ın doğusunda bir otobüsün devrilerek vadiye düşmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medya, bu otobüsün, iki katlı iki başka otobüsle birlikte hükümet yetkililerini taşıdığını ve Bangkok'un doğusuna saha incelemesine gittiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, kazanın meydana geldiği sırada otobüste 49 yolcu bulunduğunu, 17 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazadan yaralı kurtulan diğer yolcular ise hâlâ hastanede tedavi görüyor.

News ID 1924800

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