İran: BMGK, İsrail'e yaptırım uygulamalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu değerlendirdi.

Irakçi, ''İran mevcut durumda Siyonistlerin Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması için ortak diplomatik çabaların gerekliliğini vurguluyor ve uluslararası toplumdan saldırıları, bombalamaları ve cinayetleri durdurmak için acil ve kararlı önlemler almalarını talep ediyor.'' dedi.

Irakçi, ''Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılar durdurulmadıkça bölgenin huzura kavuşmayacağına inanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Hizbullah ve Lübnan direnişinin asla yok edilemeyeceğini belirten Irakçi, sözlerine şöyle devam etti:

''Filistin ve Lübnan'daki savaşın derhal durdurulması için tüm aktörler harekete geçmeli. Sadece Siyonist İsrail’in çıkarlarını gözeten girişimler kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanacaktır.''

''BMGK, İsrail'e yaptırım uygulamalı''

Siyonist İsrail'ın bölgede işlediği suçların devam ettiğine işaret eden Irakçi, ''BM Güvenlik Konseyi, işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'da savaşa ve kan dökmeye devam etme ısrarlarına karşı harekete geçmeli. Bu kurum, BM Antlaşması'nın 7. Bölümü kapsamında İsrail rejimine karşı ağır yaptırımlar uygulamakla yükümlüdür.'' diye konuştu.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi'nde Siyonist Rejim’e verdiği destek, Konsey’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerle mücadele için aldığı kararların önünde en büyük engeldir.’’ diyen Abbas Irakçi, ABD’nin bu tür davranışının durudurulması gerektiğini vurguladı.