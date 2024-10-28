İsrail tüm dünya için büyük bir tehdit

Siyonist İsrail rejimi, bölgesel gerilimi tırmandırmak amacıyla 26 Ekim'de İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı saldırı düzenledi; Bu kötü eylem Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tam desteğiyle işlenmiştir. Öte yandan İran da bu kötülüğü cevapsız bırakmayacağını duyurdu.

Bu bağlamda Mehr Haber Ajansı, Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Liyakat Beluç ile bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte röportajın tam metni:

1-Siyonist İsrail'in, ABD’nin işbirliği ve desteğiyle İran'a karşı yaptığı saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyonist Rejim’in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınıyoruz. Rejim bu eylemle İran topraklarını, ulusal egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. İsrail, ABD ve bazı Arap ülkelerinin yardımıyla bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bu rejimin işlediği suçlarla Batı ve Siyonizmin dünyadaki asıl yüzü ortaya çıktı.

2-Siyonist İsrail’in İran'a yönelik saldırısına ilişkin Pakistan hükümetinin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığımızın yayımladığı İran ile dayanışma mesajını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar takdire şayandır. Pakistan hükümeti ile yetkililerinin her türlü krizde İran'ın yanında olacağına şüphe yoktur ve Pakistan halkının her halükarde İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu belirtmek isterim.

Bugün dünyadaki tüm Müslümanların birbirlerine yardım etmeleri ve aynı zamanda güçlü bir ittifak kurarak başta işgalci rejim olmak üzere tüm düşmanlara karşı mücadele etmeleri bir zarurettir.

3-Siyonist İsrail’in başarısız saldırısı, bölgedeki bazı tarafların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Size göre İsrail'le yapılan bu illegal işbirliğinin sonuçları nelerdir?

Bazı İslam ülkeleri Siyonist Rejim’i tanımak istedi ancak Filistin direnişi Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştirerek buna izin vermedi. Tel Aviv rejimi ve ABD, kötü emellerine ulaşmakta başırısız oldu. Eğer bölgedeki bazı ülkeler İran'a karşı yapılan saldırıda İsrail'e yardım etmişse bu ülkeler kesinlikle ihanet etmiş demektir. Pakistan medyasına yaptığım son açıklamada İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Türkiye, Ürdün gibi İslam ülkelerinin düşmana karşı ortak koalisyon kurmaları gerektiğini belirttim. Bu koalisyon İslam ümmetinin çıkarlarını korumalı.