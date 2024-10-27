Nuceba'nın Tahran temsilcisi: İran üstünlüğünü gösterdi

Siyonist İsrail rejimi, bölgesel gerilimi tırmandırmak amacıyla dün İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı saldırı düzenledi; Bu kötü eylem Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tam desteğiyle işlenmiştir. Öte yandan İran da bu kötülüğü cevapsız bırakmayacağını duyurdu.

Bu bağlamda Mehr Haber Ajansı, Irak'taki Nuceba Hareketi'nin İran Temsilcisi Seyyid Abbas el-Muevi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte röportajın tam metni:

Siyonist Rejim, ABD’nin işbirliği ve desteğiyle İran'a karşı saldırı düzenledi. Sizce bu kötü eylem Siyonistlere ne kazandırdı?

Öncelikle Siyonist Rejim’in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik kötü eylemini kınıyoruz. Hiçşüphesiz bu rejimin, İran’ın güçlü varlığını veya İranlıların kararlılığını zedeleyecek gücü yoktur. Aynı zamanda, İsrail için hayal kırıklığı yaratan saldırının rejimin güçsüz durumunu kanıtlamasından büyük sevinç duyuyorum. Kötü terör devletlerinin verdiği yarımların yanı sıra kapsamlı uluslararası desteğe rağmen İsrail’in saldırısı başarısızlıkla sonuçlandı. İşgal rejiminin inat ve bencilliği yüzünden yürüttüğü misilleme saldırısı sonuçsuz kaldı.

Siyonist İsrail’in sözde yanıtı bu rejimin örümceğin evinden daha zayıf olduğunu gösterdi. İşgalci rejimin karşısında sağlam ve kararlı bir ordu (İran ordusu) var. Siyonist rejimin başarısız tepkisinin sonuçlarından biri İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e üstünlüğüdür. İsrail’in sözde yanıtı, rejimin yenilmez ordu mitini yok etti. Siyonist Rejim, tüm çabalarına rağmen istediği sonucu elde edemedi ve sınıfta kaldı.

Siyonist İsrail’in başarısız saldırısı, bölgedeki bazı tarafların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Size göre İsrail'le yapılan bu illegal işbirliğinin sonuçları nelerdir?

İsrail rejimiyle işbirliği yapan uzlaşmacı, korkak ve hain ülkeler, İran İslam Cumhuriyeti'nin cezasından kurtulamayacaktır. İran daha önce bölgedeki hain hükümetleri saldırganlarla her türlü işbirliği konusunda uyarmıştı. Bence bu hain ve uzlaşmacı hükümetler, bu başarısız saldırının ardından tutumunu yeniden gözden geçireceklerdir. Onlar bu saldırının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü ve İran'ın İsrail üzerindeki üstünlüğünü anladılar.

