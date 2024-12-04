İran ile Umman arasında mutabakat zaptı imzalandı

İran- Umman Ortak Konsolosluk Komisyonu dün Konsolosluk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve Umman Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Yardımcısı Halit el-Müslihi’nin başkanlığı’nda düzenlendi.

İki ülke vatandaşlarının idari ve ekonomik konular başta olmak üzere sorunlarının çözümü gibi çeşitli konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilen bu toplantıda taraflar, işadamlarının gidiş çıkışlarının kolaylaştırılması, adli yardım anlaşmalarının imzalanması, suçluların iadesi ve hükümlülerin nakline vurgu yaptılar.

Bu toplantıda yrıca iki ülke arasında konsolosluk işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.