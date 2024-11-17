Pezeşkiyan Umman Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Umman halkının milli gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Sultanı Heysem bin Tarık'a tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Dış politika stratejisi olarak komşuluk politikasını izleyen İran, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ve derin bağları göz önünde bulundurarak Umman ile ilişkileri genişletme alanında yeni adımlar atmaya karar verdi."