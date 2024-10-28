İran Ordu Başkomutanı: Servi gibi dik duruyoruz

İran Ordu Başkomutanı Emir Tümgeneral Musavi Siyonist İsrail'in 26 Ekim’de İran’a düzenlediği hava saldırılarında şehit düşen ordu personellerinin şehadeti sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajının tam metni şu şekildedir:

“İran, emperyalizm güçlerinin karşısında, başta ABD ve Siyonist rejim olmak üzere, olayların fırtınasına ve düşmanların düşmanlığına karşı, kahraman milletin yardımı ve Devrim Lideri’nin basiretiyle ayakta duran bir ağaç gibidir.

İslam Devrimi’nin yolu peygamberlerin ve evliyaların yoludur. Bizi düşmanlara karşı durmaya götüren yolda, şehadet ve halka hizmet etmek bir ödül olarak kabul edilir.

Siyonist rejimin saldırısında şehit düşen Ordu personellerimzin şehadetinden dolayı sabırlı ailelerine başsağlığı diliyorum.

Devrim Liderimiz’e göre güvenliği sağlamanın yolu, gücü korumak ve güçlendirmektir ve İran'ın artan gücüne ve insanlık düşmanlarına karşı direniş cephesinin güçlendiğine tanık olacağımıza inanıyoruz.”

