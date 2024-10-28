Irakçi, İngiliz mevkidaşı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin İran'daki çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılarına ilişkin olarak Tahran’ın tutumunu açıklayarak, Siyonist rejime askeri ve siyasi desteğin kesilmesini talep etti.

Irakçi, İran’ın uluslararası hukukun kabul edilen ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunma yönündeki doğal ve meşru hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Siyonist rejimin, Gazze ve Lübnan'daki suçlarıyla paralel olarak yaptığı bu saldırganlığını kınamak için uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Irakçi, İsrail rejiminin liderlerini sorumlu tutmak ve Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve cinayetlere son vermek için acil önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bölgedeki gergin duruma atıfta bulunarak, gerginliğin azaltılması ve savaşın ve istikrarsızlığın yayılmasının önlenmesine yönelik mevcut çabaların sonuçlarına ulaşmak için tüm tarafların itidalli olması gerektiğini vurguladı.