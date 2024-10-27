Pezeşkiyan: Siyonist İsrail'e yanıt verilecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya yanıt verileceğini belirtti.

İran'ın Siyonist İsrail’in saldırısına karşılık verme hakkının saklı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Savaş istemiyoruz ama ülke ve millerimizin haklarını savunacağız ve Siyonist Rejim’in saldırganlığına gereken cevabı vereceğiz.’’ dedi.

Pezeşkiyan, ''İşgal rejiminin saldırıları ve suçları devam ederse bölgede gerginlik yayılacaktır. ABD'nin İsrail'i kışkırttığını biliyoruz. Onlar bizim itidali davranmamız halinde savaşı sonlandıracaklarına dair söz verdiler, ama sözlerini tutmadılar.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bu sabah X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

Mesajında, ordu mensubu askerlerin şehit edilmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran'ın düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin" ifadelerini kullandı.