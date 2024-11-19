İran'ın üst düzey askeri heyeti Pakistan'a gitti

İran Silahlı Kuvvetlerinden oluşan üst düzey askeri heyet, IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'nı ziyaret etmek amacıyla Karaçi'ye gitti.

İran heyeti, İran'ın Pakistan'daki askeri ataşesi Albay Muhammed Muhsin Şahabi tarafından karşılandı.

İran askeri heyetinin yarın IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'na katılması bekleniyor.

İran İslam Cumhuriyeti pavyonu, savunma, havacılık ve elektronik harp alanındaki yerli endüstriler de dahil olmak üzere askeri başarılarını sergilemek amacıyla Pakistan'ın en büyük uluslararası silah fuarında ilk kez kuruluyor.

Dünya genelinde savunma sanayisi profesyonelleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren IDEAS Pakistan 2024 Fuarı, 19-22 Kasım’da Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen IDEAS fuarına 2022 yılında 500’e yakın uluslararası savunma şirketi ve yaklaşık 250 delegasyon katılmıştı.