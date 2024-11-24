İran pavyonu DEAS Pakistan 2024 Fuarı'nda en iyi yabancı pavyon seçildi

Dünya genelinde savunma sanayisi profesyonelleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren IDEAS Pakistan 2024 Fuarı, 19-22 Kasım'da Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlendi.

Fuara İran da dahil olmak üzere 53 ülke katıldı.

Fuarın bu döneminde aralarında İran’ın da bulunduğu 17 ülke pavyon veya stant açtı.

İran Savunma Bakanlığı’nın kurduğu pavyon, DEAS Pakistan 2024 Fuarı'nın en iyi pavyonu olarak seçildi.

Fuarın kapanış töreninde, İran’ın İslamabad Büyükelçiliği askeri ataşesi Muhsin Şahabi'ye, Pakistan Savunma Üretimi Bakan Yardımcısı tarafından en iyi stant rozeti verildi.