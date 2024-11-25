Netanyahu hakkında tutuklama emri yeterli değil

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Halk Seferberlik Güçleri Haftası münasebetiyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesinde gönüllü halktan oluşan güçlerle bir araya geldi.

Bu merasim KHAMENEI.IR ve devlet televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de bu törene katıldı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Mustazaflar Besiç Kurumu’nun ülkede eşi benzeri olmayan bir kurum olduğunu belirterek, “Halk Seferberlik Güçleri (Besiç) kültürel, sosyal ve askeri bir kurum ve İmam'ın (r.a) inisiyatifidir” dedi.

Ayetullah Hamanei, Besicin Allah’a inanmak ve kendine inanmak üzerine kurulduğunu belirtti.

Ülkedeki seferberlik ruhu ve direniş cephesinin, düşmanların tüm politikalarının üstesinden geleceğini ifade eden Ayetullah Hamanei, “İranlı besiç güçleri, Siyonist rejimi bir gün mutlaka yok edeceğinden emin” dedi.

“Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da yaptıkları bir zafer değil, savaş suçudur” diyen Devrim Lideri, “Şimdi ise haklarında tutuklama emri çıkarılmıştır; Ama bu yeterli değil! Netanyahu ve bu rejimin cani liderleri idam cezasına çarptırılmalı” ifadesini kullandı.

Ayrıntıları gelecek...