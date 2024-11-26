Netanyahu'nun "aranıyor" afişleri İngiltere sokaklarında

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından brçok ülke, Netanyahu'nun ziyareti durumunda tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de bugün mİtalya’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, “Birleşik Krallık'a böyle bir ziyaret söz konusu olsaydı, bir mahkeme süreci olacak ve bu konularla ilgili olarak gerekli süreç izlenecekti” dedi.

Öte yandan İngiltere'de, UCM'nin kararı sonrası tepkiler yükselmeye başladı.

"Wanted" (Aranyor) ifadesi yer alan Netanyahu afişleri, İngiltere sokaklarındaki duvarlara asıldı.