Siyonist rejime pişman edici bir yanıt vereceğiz

İran'ın kendi topraklarına yapılacak her hangi saldırıya müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Siyonist rejim, İran'ın kutsal topraklarının ihlalinin bedelini mutlaka ağır ödeyecektir." dedi

Tümgeneral Bakıri "Siyonist rejim, Lübnan ve Gazze Şeridi'nde sivillere karşı işlediği tüm suçlara rağmen ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Bu nedenle, savaş yaymak ve bölgenin güvenliğini bozmak amacıyla, ABD ve müttefiklerinin çok yönlü askeri ve siyasi desteğiyle, yerinden edilmiş Filistin ve Lübnan halkına yönelik acımasız soykırım yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı "Lübnan'daki savaşta en önemli hedefleri, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki güvenliğin istikrara kavuşturulması ve bu bölgelerde yaşayanların geri döndürülmesi hayaliydi. Bu hayal, henüz gerçekleştirilememiş olmakla kalmayıp, aynı zamanda Hayfa gibi büyük şehirlerde yaygın bir güvensizlikle karşı karşıyadır." açıklamasını yaptı.

"İran hassasiyet ve özenle İsrail'e yanıt verecek"

Tümgeneral Bakıri "Siyonist rejimi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının en önemli hedefinin esirlerinin serbest bırakılması olduğunu açıkladı. Bu esirlerin nerede tutulduğuna dair bir işaret bile bulamadılar, ancak birkaç ay süren geniş çaplı savaşın ardından bu rejimin başbakanı, esirlerin serbest bırakılması için bir ödül koymak zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

Siyonist rejimin İran saldırısına değinen Bakıri "Siyonistler bu eylemiyle İran'ın kırmızı çizgilerini reddetmiş olsalar da, Ancak şunu bilsinler ki, İran silahlı kuvvetleri, uluslararası hukuka dayanarak, toprak bütünlüğünün savunulması doğrultusunda, erteleme ve acelecilikten uzak, doğru zamanda, hassasiyetle ve özenle Siyonist rejime pişman edici bir yanıt verecektir" ifadesinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri Gerçek Vaat 1 ve 2 hakkında "Bu iki operasyon, taktik ve infaz şekli, hatta kullanılan silahların türü açısından birbirinden farklılık gösterdiğinden, İsrail'in son dönemdeki saldırganlığına verilecek yanıt da bu rejimin liderlerinin hayal gücünün ötesinde planlanmıştır." diye kaydetti.