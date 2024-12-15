Galibaf, Umman Sultanlığı Yüksek Mahkeme Başkanı ile görütşü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, üst düzey bir heyetin başında Tahran’ı ziyaret eden Umman Sultanlığı Yüksek Mahkeme Başkanı Halife Bin Said Bin Halife Bu Saidi ile bir araya geldi.

Umman Sultanlığı Yüksek Mahkeme Başkanı dün, İran Yüksek Mahkemesi Başkanı Hüccetül-İslam Muntazeri ile bir araya geldi.

Hüccetül-İslam Muntazeri bu görüşmede İslam ülkelerinin düşmanlara karşı koymak için birlik ve dayanışmasına vurgu yaptı.

İran ile Umman arasında çeşitli alanlarda iyi ilişkilere tanık ettiklerini belirten Muntazeri, "Bu ilişkilerin her geçen gün genişleyerek daha da pekişmesini umuyoruz" dedi.

Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki suçlarına işaret eden İran Yüksek Mahkemesi Başkanı," Eğer İslam ülkeleri birbirine birlik ve destek eli uzatsaydı, Siyonist rejim Filistin, Lübnan ve Suriye ülkelerinde bu suçları işleyemezdi" ifadesini kullandı.