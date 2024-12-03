Galibaf: Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelesini destekliyoruz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ ile telefonda görüştü.

Suriye ordusunun teröristlerle mücadelede konusundaki eylemleri hakkında haber alan Meclis Başkanı Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti Suriye'yi direniş cephesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelesini destekliyoruz” dedi.

Terörizmle mücadelenin önemine değinen Galibaf, “Lübnan'da ateşkesin hemen ardından Suriye'de terör gruplarının faaliyete geçmesi Amerikan- Siyonist planıdır. İran ve Suriye meclislerinin uluslararası forumlarda işbirliği bu noktada önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Suriye Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ ise Suriye ordusunun terörist-tekfirci örgütlerle mücadeledeki eylemlerini anlatarak, “Teröristlerle mücadelede durumumuz iyi ve Suriye Ordusu teröristlerin ortadan kaldırılması yönünde ilerlemektedir” dedi.

Sabbağ, “Teröristler sahada kendilerini kanıtlamaya çalışıyor; Ancak 13 yıl boyunca terörle ve yabancı askeri güçlerle mücadele eden Suriye, nihai zafere mutlaka ulaşacaktır” ifadelerinde bulundu.

Sabbağ ayrıca, terörle mücadelede İran İslam Cumhuriyeti'nin işbirliğini takdir etti.