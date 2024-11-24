Galibaf’tan UAEA Yönetim Kurulu’nun kararına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Galibaf konuşmasının devamında, “Üç Avrupa ülkesinin ve ABD'nin gerçekçi olmayan ve yıkıcı siyasi yaklaşımı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin haksız ve üzerinde fikir birliğine varılmayan bir karar alınmasına yol açtı. Üç Avrupa ülkesi ve ABD hükümeti, ülkemizin nükleer faaliyetlerini yasadışı eylemlerine bahane olarak kullanmakta ve ajansın güvenilirliğini ve bağımsızlığını sahtekârlıkla sorgulamaktadır ve İran ile ajans arasındaki etkileşimi güçlendirmek için yaratılan yapıcı atmosferin üzerine gölge düşürüyor” dedi.

Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti'nin, UAEA Yönetim Kurulu'nun bu yaklaşımına tepkisi derhal gündeme getirildi ve bir dizi yeni ve gelişmiş santrifüj devreye alındı. Bu tür siyasi ve yapıcı olmayan kararların devam etmesi, ülkelerin kendi ulusal güvenliklerini korumak amacıyla ajansın protokolleri dışında eylemlerde bulunmalarına neden olacaktır” ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri hakkında Galibaf, “Bu insani karar, Gazze ve Lübnan'da devam eden soykırım ve suçlardan dolayı Siyonist rejimin suç liderlerini dünya halkının önünde yargılayacak tedbirler zincirinin ilk halkasıdır ve Amerikan bağlantılı diğer medya kuruluşları onların suçlarını örtbas edemez” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Artık Siyonist rejimden nefret ediliyor ve bu rejimin 80 yıllık yalanları ve iğrenç suçlarının aklanması etkisiz hale gelmiştir; Bu, Gazze ve Lübnan'da onbinlerce şehidin ve Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Kasım Süleymani, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar gibi komutanlarının kanların dökülmesi sonucu gerçekleşmiştir. Dünyanın özgür ve adalet arayan gençleri Allah'ın yardımıyla Kudüs’ün özgürlük ideallerinin gerçekleşeceğini görecektir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, Pakistan’da düzenlenen ve çok sayıda Pakistan vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan terör saldırısından dolayı bu ülkenin halkıya hükümetine başsağlığı diledi.