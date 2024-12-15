İran Yargı Erki Başkanı, Umman Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüştü

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, üst düzey bir heyetin başında Tahran’da buluan Umman Sultanlığı Yüksek Mahkeme Başkanı Halife Bin Said Bin Halife Bu Saidi ile görüştü.

Yargı Erki Başkanı Ejei bu görüşmede, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği yedinci suçları kınamada olumlu bir tutum sergileyen Umman hükümetine, bu ülkenin halkına, akademisyenlerine ve düşünürlerine teşekkür etti.

Ejei, bugün Siyonistlerin Gazze, Lübnan ve Suriye'de işledikleri suçları kınamak ve takip etmek konusunda İslam ülkeleri alimlerine ve İslam ülkelerinin hukuk sistemlerine ağır bir görev düştüğünü vurguladı.

İran Yargı Erki Başkanı, “Bazı Batılı ülkelerin kapsamlı desteği sonucunda Siyonistler, bir yılı aşkın süredir 50 bine yakın Filistinliyi şehit etmiş, hasta çocukları dahi esirgememiş ve Gazze’deki hastaneleri, okulları hedef almıştır. Lübnan'da da Siyonist suçların etkilerini herkes gördü” dedi.

Ejei, “Şimdi Suriye'de de Siyonist rejim, oluşan boşluktan yararlanarak, suç işliyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Suriye bir İslam ülkesidir ve Siyonistler şu anda bu İslam ülkesinin tüm savunma ve stratejik altyapısını yok etmektedir” ifadesini kullandı.

İran ve Umman arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam eden, dostane ve çeşitli alanlarda geniş olduğunu belirten Ejei, bu iki komşu ve dost ülke arasındaki ilişkilerin, hukuki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.