Galibaf, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Bölgede kritik durum var bu nedele ikili ilişkilerin gelişmesi çok etkili olacak; Parlamenter iş birliği iki ülke arasındaki iyi fırsatlardan biri olduğu için biz bu konuya özel önem veriyoruz" dedi.

Suriye'yi direnişin ön cephesi olarak gördüklerini söyleyen Meclis Başkanı, "Hafız Esad döneminde Suriye'ye yaptığım ilk ziyaretimde bu konuyu detaylıca ele aldık Suriye ve İran'ın bölgedeki rolü benzersiz, Ortadoğu bölgesinde İran-Suriye ilişkisinden daha önemli bir birlik ve anlayış yok, elbette bu diğer ülkelerle ilişkileri azaltmak anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

Galibaf, Suriye'nin tekrardan Arap ülkeleri ile ilşkilerinin düzenlmesi hakknda "Arap ülkeleri Suriye ile ilişkilerini kestiğinde en çok üzülen biz olduk, ilişkileri düzeltmeye çalıştık ve etkili önlemler aldık, ilişkilerin yeniden kurulduğunu memnuniyetle karşıladık" değerlendirmesini yaptı.

"Daha dikkatli baktığımızda Siyonist rejimin İslam ülkeleri için zarar getirdiğini anlayabiliriz”diyen Galibaf "İsrail rejimi İngiltere, Amerika ve Güvenlik Konseyi eliyle kuruldu ve son 75 yıldan bu güne kadar, direniş cephesi olarak biz, İslam'ın güvenliği ve ilerlemesi hedefine tüm kalbimizle inanıyoruz. Biz de bu hedef için sonuna kadar direniş cephesini destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Galibaf sözlerinin devamında "IŞİD varlığının zor günlerinde de Suriye'nin yanındaydık, bugün de Suriye ve Lübnan'ın yanındayız ve bu yolda devam edeceğiz, zor günleri de mutlaka aşacağız, Allah'ın bize zafer vereceğinden eminiz" açıklamasını yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı al-Sabbagh ise "Bölgede Siyonist rejimin saldırganlığından kaynaklanan kritik bir durumla karşı karşıyayız ve dost ve kardeş ülkelerin bu konuda karşılıklı ilişkiler kurması gerekiyor" dedi.