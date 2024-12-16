AB, Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketini Kabul etti

AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantısı esnasında Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 15'inci paketin resmen kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yeni yaptırım paketinin ekonomik ve bireysel kısıtlayıcı önlemler içerdiği ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına işaret edildi.

"Bu önlemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gölge filosunu hedef alarak AB yaptırımlarının aşılmasını önlemek, Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini zayıflatmak için tasarlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen veya tehdit eden eylemlerden sorumlu 54 kişi ve 30 tüzel kişinin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi.