AB, İran hava yolu şirketlerine yönelik hatasını derhal telafi etmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nden (AB), İran'a ait hava yolu şirketlerine yaptırım kararı alma yönündeki hatasını telafi etmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi’nin paylaşımında, “Avrupa Birliği son zamanda havayollarımızın Avrupa'ya girişini yasaklayarak sıradan İranlı ve İranlı olmayan yolcuları hedef aldı” denildi.

Irakçi, “Bu, İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler gönderdiği yönündeki asılsız ve yanlış iddiaya dayanılarak yapıldı” ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin videosunu eklediği paylaşımında, “Artık Başkan Zelensky bile Rusya'ya hiçbir İran füzesinin teslim edilmediğini açıkça söylüyor” ifadesine yer verdi.

Irakçi’nin paylaşımının devamında, “Artık Avrupa Birliği'nin bu saçmalığa son vermesinin zamanı geldi. Rusya'ya füze göndermek gibi temelsiz suçlamalara dayanarak, İran'ın sıradan halkını hedef almak, ahlak dışıdır ve derhal düzeltilmesi gereken açık bir hatadır” diye kaydedildi.