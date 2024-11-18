Avrupa Birliği'nden İran gemilerine yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasının iddisıyla, İran nakliyesi, bir kişi ile 4 İranlı ve Rus kuruluşuna yönelik yeni yaptırımlar uygulaığını açıkladı.

AB'nin açıklamasında, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya ve Ortadoğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı grup ve kurumlara karşı yürüttüğü savaşa verdiği askeri destek nedeniyle Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinin genişletileceği iddia edildi.

AB ayrıca, İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini Rusya'ya devrettiği iddiasıyla bir kişi ve dört kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uyguladığını duyurdu.

İran insansız hava araçlarının Rusya'ya nakledilmesindeki İran Nakliye Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Muhammad Rıza Khiyabani'nin rolleri bahane edilerek Avrupa'nın yaptırım listesine alındılar.

AB ayrıca üç Rus nakliye şirketine MG Flot, VTS Broker ve Arapax'a da yaptırım uyguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında Avrupa Birliği'nin İran'ın gemi sevkiyatına ilişkin toplantısı ile ilgili "İran'ın çıkarlarına yönelik herhangi bir eylem mutlaka tepkiyle karşılanacaktır. Dışişleri Bakanı Irakçi, Ukraynalı yetkililerin İran'ın Rusya'ya füze vermediğini kabul ettiğini de belirtti. Biz Ukrayna'daki çatışmanın hiçbir zaman parçası olmadık ve bu çatışmanın karmaşıklaşmasının bazı Batılı ülkelerin bu krize yaptığı müdahalelerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İran böyle bir durumunda tedbirle her türlü tepkiyi verecektir." ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi de bu nedenle "Artık Avrupa Birliği'nin bu saçmalığa son vermesinin zamanı geldi. Rusya'ya füze göndermek gibi temelsiz suçlamalara dayanarak, İran'ın sıradan halkını hedef almak, ahlak dışıdır ve derhal düzeltilmesi gereken açık bir hatadır” ifadesini kullanmıştı.

Irakçı "Artık Avrupa Birliği'nin bu saçmalığa son vermesinin zamanı geldi. Rusya'ya füze göndermek gibi temelsiz suçlamalara dayanarak, İran'ın sıradan halkını hedef almak, ahlak dışıdır ve derhal düzeltilmesi gereken açık bir hatadır" şeklinde konuşmuştu.