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26 Ağu 2023 15:11

İranlı futbolcu Serdar Azmun Roma'da

İranlı futbolcu Serdar Azmun Roma'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Bayer Leverkusen forması giyen İranlı futbolcu Serdar Azmun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor. Roma, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Serdar Azmun’u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmun’u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.

İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23’ü Bundesliga, 7’si Avrupa Ligi ve 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

TRT Spor

News Code 1911203

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