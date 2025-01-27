İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 14 milyar doları aştı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Habibullahzade, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran için stratejik bir ticaret ortağı olduğu belirterek, "Türkiye ile demir yolu, karayolu, deniz taşımacılığı, sınır kapıları ve ticaret alanlarındaki yakın ilişkiler, ekonomik aktörler için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Habibullahzade, geçen yıl Türkiye'nin İran'ın üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu kaydederek, bu yıl ikinci sıraya yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi.

2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar olduğunu hatırlatan büyükelçi, bu rakamın 2024 yılı itibarıyla 14 milyar doları aştığını belirtti.

Kaliteli ticaret işbirliğini güçlendiriyor

İran ve Türkiye arasındaki ticaretin diğer ülkelerle yapılan ticaretten farklı bir özellik taşıdığını vurgulayan büyükelçi, "Pek çok temel ekipman ve malzeme, iki ülke arasında karşılıklı olarak ithal ve ihraç ediliyor. Bu durum, ticari ilişkilerimize özel bir anlam kazandırıyor. Dolayısıyla bu ilişkiyi her zaman güçlendirmeliyiz." dedi.

Transit ve otoyol geçiş ücretleri görüşüldü

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise otoyol geçiş ücretleri ve transit taşımacılıkla ilgili sorunlar oldu. Yetkililer, bu konularda iki ülke arasında iş birliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulundu.