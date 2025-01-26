İran, Türkiye ve Afganistan'dan dev ticaret hamlesi

Türkiye Gazetesi’nin Afgan hükümetinin Kabil'deki resmi devlet haber ajansı Bakhtar News'dan aktardığı habere göre, Afganistan, İran ve Türkiye yeni bir ticaret koridoru kurma konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu koridor, özellikle Afganistan'ın maden ürünlerini taşımayı ve ticaret akışını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İran İslami Şura Meclisi Sanayi ve Madenler Komisyonu üyesi Emir Tavakuli Rudi, Kabil ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, üç ülkenin bu konuda mutabık kaldığını duyurdu.

İran-Afganistan-Türkiye hattı üzerinden kurulacak koridorun, Afganistan’ın doğal kaynaklarının taşınmasında önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Tavakuli, Afganistan’ın bol miktarda işlenmemiş madene sahip olduğunu ve İran'ın teknik uzmanlığı ile bu madenlerin nihai ürünlere dönüştürülebileceğini vurguladı.