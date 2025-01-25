Erzurum-Batı Azerbaycan sınır ve ticaret işbirliği güçleniyor

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi, Batı Azerbaycan Valisi ile yaptığı görüşmede ticari, siyasi ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

İran'ın uygun yakıt fiyatlarının uluslararası taşımacılık için cazip bir avantaj sunduğunu vurgulayan İbrahimi, Türkiye tarafında yaşanan bazı zorlukların çözümü için müzakereler yürütüldüğünü ifade etti.

İbrahimi ayrıca, yabancı yatırımcıların çekilmesi için enerji desteği, serbest bölgeler ve ortak sanayi bölgeleri kurulması gibi teşviklerin önemine değindi.

Koze Reş sınır kapısının faaliyete geçirilmesi için altyapının tamamlanması gerektiğini belirten Başkonsolos, Türk tarafın, bu güzergahtan transit hacmini artırmak amacıyla Hoy-Razi yolunun tamamlanmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.