Inotex Fuarı 29 Nisan'da başlıyor

İran'ın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliği olan Inotex 2025, bu yıl İran Expo Fuarı ile aynı tarihlerde düzenlenecek. 14. kez gerçekleştirilecek olan Inotex, 29 Nisan'da başlayacak ve 450'den fazla yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlamayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca Inotex Stage ve Inotex Pitch gibi teknoloji odaklı etkinlikler de düzenlenecek. Bu etkinliklerin amacı, inovatif çözümler geliştiren şirketler ve girişimciler arasında işbirliğini artırmak, yeni yatırım fırsatlarını tanıtmak ve sektördeki en son gelişmeleri sergilemektir.

Rusya, Irak, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden birçok heyetin katılacağı etkinlik, İran’ın teknoloji alanındaki en son bilimsel gelişmelerini ve yenilikçi ürünlerini sergileyerek uluslararası işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

İran Expo Fuarı ile eşzamanlı düzenlenmesi, Inotex’in uluslararası boyutunu daha da artırarak, etkinliğe katılan yerli ve yabancı firmalar arasında iş olanaklarını güçlendirecek.