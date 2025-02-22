CHP'den İmamoğlu'na diploma soruşturması açılmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, "Korku dağları aştı" dedi. Bulut, "Ne yaparsanız yapın; yargı sopanıza, siyasi kumpaslarınıza, ayak oyunlarınıza, algı operasyonlarınıza pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBBA) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi. Soruşturma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Korku dağları aştı" ifadesini kullandı.

Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Korku dağları aştı… Malum Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmış. Ne yaparsanız yapın! Yargı sopanıza, siyasi kumpaslarınıza, ayak oyunlarınıza, algı operasyonlarınıza pabuç bırakmayacağız!"