İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin etrafı bariyerlerle çevrildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar... Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak. Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış gününde boş yere gecenin köründe orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiye'miz bu zorlu günleri aşacak. Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde" ifadelerini kullandı.