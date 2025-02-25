Pezeşkiyan: Tahran-Moskova ilişkilerini güçlendirmekte kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Anlaşması'nın yanı sıra işbirliği anlaşmalarının hayata gerçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Rusya'nın ikili ilişkilerini güçlendirmek için uygun kapasitelere sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, ''Tahran-Moskova ilişkilerini güçlendirme konusunda kararlıyız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Bölgesel konularda yakın görüşlere sahip olan İran ve Rusya hem ikili ilişkiler hem de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve BRICS gibi bölgesel ve uluslararası örgütler aracılığıyla bölgesel ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedirler.'' ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a selamlarını ileten Lavrov da, ülkesinin İran'la ilişkilerini geliştirmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.