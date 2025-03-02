Pezeşkiyan: ABD ile müzakere dosyası kapandı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında gensoru oturumunda yaptığı konuşmada, Batı Asya bölgesindeki siyasi ve güvenlik gerilimlerine atıfta bulunarak “Hükümetin başına geldiğimiz ilk günden beri Heniyye’yi şehit ettiler. Gazze, Lübnan, Suriye ve Trump ve bunların her biri birer sorun olarak gündeme geldi." dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunlara değinen Pezeşkiyan, “Ekonomide bir süreci değiştirmek zaman alır ve altı ayda yapılamaz. Trump bir yasa imzalayarak gemilerimize denizlerde ambargo uyguladı. Irak'ta, Türkiye'de, Katar'da dolarlarımız var ama iade etmiyorlar. Bu durumdan çıkmak için bir planımız var ve bu sorunu çözebiliriz” ifadesini kullandı.

Ülkenin tam bir kapsamlı savaşın içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu zorluklara güçlü bir şekilde karşı çıkılmalı ve sorunlar empati ve işbirliği ile çözülebilir, kavgalar ve anlaşmazlıklar ise durumu daha da karmaşık hale getirecektir." diye kaydetti.

Pezeşkiyan ABD ile müzakere hakkında, “Benim düşüncem herkesle, hatta ABD ile müzakere yapmamız gerektiği yönündeydi; Ama İslam Devrimi Lideri müzakere yapmayacağımızı söyledi, ben de müzakere etmeyeceğimizi söyledim ve bu dosya kapandı. Devrim Liderinin Amerika konusundaki tutumunun yanındayız ve aksi bir davranışta bulunmayacağız. Yönünü devrim lideri belirler ve biz de buna uyum sağlamak zorundayız” ifadelerinde bulundu.