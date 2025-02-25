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25 Şub 2025 13:54

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'a önemli ziyaret

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'a önemli ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslar için Tahran'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçı’nın Tahran'da bir araya geleceği ifade edildi.

Tahran-Moskova ilişkilerinin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, “Görüşmeler sırasında, enerji ve ulaştırma alanlarındaki kilit ortak projelerin uygulanması bağlamında karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine özel bir vurgu yapılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.

İki bakanın ayrıca Suriye, Güney Kafkasya, Afganistan, Yemen ve Körfez’deki durumun yanı sıra, Filistin ve Hazar sorunları ile İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı etrafındaki durum da dahil bir dizi güncel uluslararası konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Sergey Lavrov 23-24 Şubat tarihlerinde Ankara'ya giderek temaslarda bulunmuştu.

Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde Ankara'yı ziyaret eden Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

News ID 1924784

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