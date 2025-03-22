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22 Mar 2025 20:20

Siyonist rejimden Şam’a hava saldırısı

Siyonist rejimden Şam’a hava saldırısı

Siyonist rejimin Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu

Bir güvenlik kaynağı Al Jazeera'ye verdiği röportajda Siyonist rejimin Şam'ın güneyinde yer alan Nadzha bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Colan rejimine bağlı bir güvenlik kaynağı bu sabah Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Siyonist rejim savaş uçaklarının Humus kentine bağlı Tedmur'da bulunan Palmira askeri havaalanını bombaladı.

Suriyeli kaynaklar Al Jazeera'ye, Siyonistlerin Palmira askeri havaalanına düzenlediği saldırıda  Colani rejiminin Savunma Bakanlığı'na bağlı 2 mensubun yaralandığını söyledi.

News ID 1925461

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