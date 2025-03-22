Siyonist rejimden Şam’a hava saldırısı

Bir güvenlik kaynağı Al Jazeera'ye verdiği röportajda Siyonist rejimin Şam'ın güneyinde yer alan Nadzha bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Colan rejimine bağlı bir güvenlik kaynağı bu sabah Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Siyonist rejim savaş uçaklarının Humus kentine bağlı Tedmur'da bulunan Palmira askeri havaalanını bombaladı.

Suriyeli kaynaklar Al Jazeera'ye, Siyonistlerin Palmira askeri havaalanına düzenlediği saldırıda Colani rejiminin Savunma Bakanlığı'na bağlı 2 mensubun yaralandığını söyledi.