İran’dan İsrail’in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarına sert kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail rejiminin Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik geniş çaplı askeri saldırısını şiddetle kınadı.

İsrail’in Lübnan’a karşı yeni bir savaş başlatmasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Bekayi, bu saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bekayi, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik sürekli saldırılarının, Gazze ve Batı Şeria’daki soykırımın eş zamanlı olarak yoğunlaşmasıyla birlikte, uluslararası güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Son iki ayda İsrail’in yüzlerce kez ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayan Sözcü, son üç günde Lübnan’a yapılan saldırıları İsrail’in uluslararası hukuk ve normlara tamamen kayıtsız kaldığının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerinin bu saldırıları durdurmak için derhal etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.