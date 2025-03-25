İran ve Irak dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran ve Irak dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının yeniden başlaması ve ABD’nin Yemen’e yönelik askeri operasyonları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Erakçi İsrail’in Gazze’deki soykırımını ve Lübnan’a yönelik sürekli saldırılarını şiddetle kınadı.

Bu saldırıların açık bir şekilde ABD’nin desteğiyle gerçekleştiğini belirten Erakçi, uluslararası toplumun, özellikle İslam ülkelerinin acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin bölgedeki askeri üslerini ve hava sahasını kullanarak Ortadoğu’daki halklara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Erakçi, bölge ülkelerinin egemenlik haklarını korumak ve yabancı güçlerin topraklarını kullanarak diğer ülkeleri hedef almasını engellemek için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

ABD’nin bölgeyi karıştırma çabalarına dikkat çekildi

Bakan Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarını da eleştirerek bu baskıların uluslararası hukuk ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

ABD’nin, İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkileri bozmak için fitne ve kargaşa çıkardığını vurgulayan Erakçi, komşu ve dost ülkelerin bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin bölgesel istikrar ve barışa ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Hüseyin, özellikle Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik devam eden saldırılar karşısında bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.