Irak Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Irak’ın El-Arabiya televizyon kanalına göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yakın zamanda İran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi'nin ardından Tahran’a gelerek İranlı yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Tahran ile Washington arasındaki devam eden müzakerelere değinen Fuad Hüseyin, Irak’ın bu görüşmelerin tamamından haberdar olduğunu ve bu müzakerelerin başarısızlığa uğramasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

ABD’nin Irak’ın İran’la olan ticari ilişkilerini azaltması yönündeki baskılarına da dikkat çeken Hüseyin, “ABD, İran’dan petrol ve gaz alımının Tahran’a mali destek anlamına geldiğini ve bu durumun sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyor” dedi.

Arap Birliği Zirvesi cumartesi günü Bağdat’ta yapılacak.