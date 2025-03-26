Siyonistlerin Gazze işgalinin 9. günü; 142 bin Filistinli yerinden edildi

İsrail rejimi, direniş gruplarıyla ateşkesi açıkça ihlal ederek, geçen haftadan bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yeni bir soykırım dalgası başlattı ve şu ana kadar binlerce insan şehit oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütü'nün verilerine göre, 18 Mart'ta başlayan yeni İsrail saldırılarından bu yana 142 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kuruluşun raporuna göre, bu yer değiştirmelerin başlıca nedeni İsrail ordusunun emirleri ve evlerin ve kamusal altyapının yıkılması. Yeni saldırı dalgasının başlamasından bu yana İsrail ordusu altı uyarı yayınladı ve Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 15'ini tahliye etti.