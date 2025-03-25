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25 Mar 2025 19:00

Bakan Erakçi’nin kaleme aldığı kitabının Ermenice çevirisi tanıtıldı

Bakan Erakçi’nin kaleme aldığı kitabının Ermenice çevirisi tanıtıldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan‘ın önsözünü yazdığı “Müzakere Gücü” adlı kitabının Ermenice çevirisinin Erivan’da düzenlenen bir törenle tanıtıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan‘ın önsözünü yazdığı “Müzakere Gücü” adlı kitabının Ermenice çevirisinin Erivan’da düzenlenen bir törenle tanıtıldığını duyurdu.

Bu kitap, İran’ın Erivan Büyükelçiliği’nin girişimiyle Ermeniceye çevrilmiş ve basılmıştır.

Törende konuşan Erakçi, Mirzoyan’a kitabı okuyup önsöz yazdığı için teşekkür ederek, bu çevirinin iki ülke arasındaki kültürel ve akademik işbirliğinin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

News ID 1925532

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