Gazze'de Hamas sözcüsünün de aralarında bulunduğu 26 Filistinli şehit düştü

El Cezire'nin haberine göre, İsrail rejiminin Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralıların çevre hastanelere kaldırılmasıyla ölü sayısının artması bekleniyor. Gazze'deki hastanelerde tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı nedeniyle durum kritik, yaralıların çoğu ölüm riskiyle karşı karşıya. Bu saldırılar, Siyonist rejimin bugüne kadar 33 binden fazla Filistinliyi ölüme gönderdiği sivilleri öldürme sürecinin bir parçasıdır.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye kentine düzenlediği saldırıda Hamas direniş hareketinin sözcüsü Abdüllatif el-Kanu'nun şehit düştüğünü bildirdi.