İçsel huzura adım: Ramazan ayının 24. günü duası

Ramazan ayının 24. günü, müminler için özel bir gün olmanın ötesinde, gönülleri temizlemek ve Allah’a daha yakın olma arzusuyla dolu bir vakittir. Bu günde yapılan dua, içsel huzuru bulmak ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir fırsattır.

İşte Ramazan ayının 24. günü duası:

Türkçe: Allah’ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah’ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!

Latince: “Allahumme innî es’eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu’zîk, ve es’eluk’et-tevfîge fîhi lien utîake vela a’siyek, ya cevad’es-sailîn.”

Arapça:

دعاء اليوم الرابع والعشرين: اللهمّ إنّي أسْألُكَ فيه ما يُرْضيكَ وأعوذُ بِكَ ممّا يؤذيك وأسألُكَ التّوفيقَ