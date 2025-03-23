Rahmet kapıları açılıyor: Ramazan ayının 22. günü duası

Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ın 22. gününe girerken, bugüne özel dua kalplerde yankılanıyor. İslam geleneğinde her güne özel dualarla anlam kazandırılan bu mübarek ayda, 22. günün duası ilahi lütuf ve cennet umudunu içinde barındırıyor.

Arapça:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی فِیهِ أَبْوَابَ فَضْلِک وَ أَنْزِلْ عَلَی فِیهِ بَرَکاتِک وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِک وَ أَسْکنِّی فِیهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِک یا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ

Latince: "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."

Anlamı:

Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden Allah!